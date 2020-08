Jean Peeters uit Eindhoven brengt eerste boek uit: ‘Ik ben en blijf toch een beetje predikant’

EINDHOVEN - Eindhovenaar Jean Peeters brengt op 80-jarige leeftijd zijn eerste boek uit. Hij schreef jaren verhalen voor de lezers van deze krant in Mijn ED. Deze anekdotes zijn nu gebundeld in een boek.

Niet-alledaagse verhalen uit het leven van alledag heet het in juli uitgegeven boek van Eindhovenaar Jean Peeters (80). Een boek met verhalen die hij opgedaan heeft in zijn dagelijkse leven als pastor, vader en buurtbewoner.

Zijn ‘carrière’ als schrijver is hij begonnen in 2013 met zijn verhalen in Mijn ED van het Eindhovens Dagblad. Een rubriek waar, tot vorig jaar, verhalen van lezers in werden gepubliceerd. Honderdvijftig verhalen zijn er in al die jaren van hem in de krant verschenen. Honderd van deze verhalen zijn nu gebundeld in zijn eerste boek.

Anekdotes over Poes Keppie die weer happy is en andere dieren. Verhalen over zijn vader die vasthoudt aan zijn bestaan en ontroerende stukjes over zijn werk als pastor. Verhalen die niet alledaags zijn.

Zijn eerste schrijfervaring gaat terug naar zijn tijd in het seminarie, waar hij van zijn twaalfde tot negentiende gezeten heeft. Zeven jaar lang heeft hij intensief briefcontact gehad met zijn moeder. ,,We schreven elkaar om de week over de dingen die we meemaakten en wat het leven te bieden had”, vertelt Peeters.

Ingrijpende situaties

En zo schrijft hij nog steeds. Over zaken die in de wereld gebeuren en over gebeurtenissen die hij meemaakt en hem raken. Als pastor heeft hij 24 jaar in zorgcentrum Eerdbrand gewerkt. Hij kwam in aanraking met ingrijpende situaties zoals overleden bewoners en ziekenzalvingen (bedienen). ,,Ik ben over deze ervaringen gaan schrijven. Voor mijn eigen verwerking, maar ook voor de families aan wie ik de verhalen gaf”, vervolgt Peeters. ,,In al mijn verhalen beschrijf ik het zo dat lezers aan kunnen voelen hoe zwaar of leuk iets is, met een positieve draai en iets om over na te denken. Ik ben en blijf toch een beetje predikant zonder opgeheven vingertje.”

Door de positieve reacties op zijn verhalen had Peeters het gevoel dat hij mensen een plezier zou doen met zijn verhalen in boekvorm. Hij trok begin maart de stoute schoenen aan en stuurde een aantal verhalen naar uitgeverij Boekscout. Zij reageerden enthousiast en het boek was een feit.

Peeters blijft schrijven en misschien komt er nog een boek. ,,Ik schrijf nu voor mezelf, maar ik stuur ook nog stukken naar de rubriek opinie. Ik kan het toch niet laten”, zegt Peeters lachend.

Het boek is te bestellen via de boekhandel of Boekscout. ISBN: 978 -94-640-3401-1. Kosten 20,50 euro.