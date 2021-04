Jeangu Macrooy schittert in Eindhovens Eurovisie-decor

Luid gekrijs, knalgroene veren en een rode snavel: steeds meer halsband­par­kie­ten gespot in regio

15 april EINDHOVEN - In de Randstad wordt al over een plaag gesproken, hier worden ze nog gekoesterd: de halsbandparkieten. Kleurrijke exoten die ook in en rond Eindhoven steeds vaker te zien zijn.