Jeroen Dijsselbloem in Evoluon: Laat iedereen profiteren van welvaart

EINDHOVEN - Oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem blies dinsdag als gastspreker tijdens de New Horizon nieuwjaarsreceptie uitgebreid de loftrompet over de florerende economie in de regio Eindhoven.

Maar aan het eind van zijn betoog had hij een kanttekening. „Er blijft een deel van de bevolking dat géén deelgenoot is van de enorme welvaart in deze regio en dat mag niet. Probeer iederéén erbij te betrekken.” In een toelichting zei hij te vinden dat het succes van de regio niet alleen voor de geluksvogels mag zijn. „Haal mensen die om wat voor reden niet aan de bak komen uit het slop met schuldhulpverlening en opleiding. Dat kan met de hechte samenwerking waarom deze regio bekend is.”

Grote nieuwjaarsborrel

De circa 1300 bezoekers kwamen af op de grote nieuwjaarsborrel van twaalf bedrijven en instellingen waaronder Brainport, Summa en IAK. Op de vleugels van het Evoluon ontmoetten de deelnemers de vele gasten en werd er met een hapje en een drankje erbij druk genetwerkt. Burgemeester John Jorritsma bejubelde als voorzitter van Brainport de zegeningen van het afgelopen jaar, waaronder uiteraard de aandacht in het regeerakkoord. „Die gaan we omzetten in klinkende munt, daarover wordt nu flink onderhandeld. En terecht, want de prognose is dat we dit jaar in onze regio een economische groei van 3,6 procent hebben, dat zijn Chinese groeicijfers!”

Symbool