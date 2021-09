Jeroen Offermans maakte van zijn kunstwerk een kano

Platen hardboard met gaatjes erin; die lagen vroeger onder je matras. Platen, waarvan je wist dat ze water zo ongeveer opslorpen, zo poreus is het. En van juist dat soort platen heeft hij zijn kano gemaakt. Dapper, dus. Want ondanks de waterdichte coating ziet het er weinig watervast uit. Maar een proefvaartje op de Gender, naast het atelier, bewijst het tegendeel. De kano van Offermans is redelijk stabiel en geen druppeltje water komt er binnen. Wel van zijn peddel, want het soepel manoeuvreren met het lange gevaarte moet hij nog wat leren. Maar daar heeft hij dezer dagen alle gelegenheid voor: honderd kilometer lang zelfs.

Brood en soep

Vandaag is hij begonnen met zijn tocht. In Neerpelt heeft hij zijn kano in de Dommel laten glijden en hij hoopt zaterdag het vaartuig uit diezelfde Dommel in Den Bosch op het droge te trekken. Na zo’n honderd kilometer te hebben gepeddeld, drie nachten in het wild te hebben gekampeerd en niet veel anders te hebben gegeten dan brood en soep. Want teveel bagage, dat is niet handig, want varen is een ding, hij moet de kano ook best wel vaak over de oever langs sluizen en andere hindernissen slepen. En het ding weegt alles bij elkaar een kilootje of veertig…

Quote Je slaapt toch een paar nachten in de openbare ruimte

Hij kijkt uit naar de mooie verhalen die hij zonder twijfel tegenkomt, zeker rond de toren bij Nederwetten waar hij zelfs familiegeschiedenis kan ophalen. Mooie reacties van mensen die hij passeert; tijdens een eerdere proeftocht waren die er zoveel, dat hij genoeg ‘voeding’ heeft voor volgende kunstprojecten. Ietwat bevreesd is hij ook wel, want je slaapt toch maar een paar nachten in de openbare ruimte en een echte held in het pikkedonker is hij ook niet. En zijn mobieltje heeft hij - doelbewust - ook thuis gelaten.

Tijdelijke werkplek

Of het kunst is? Die vraag stelt hij zichzelf ook. Antwoorden laten nog even op zich wachten; de reis is een goed reflectiemoment. Wat hij tijdens die tocht ervaart, de verhalen die hij ophaalt, de tekeningen die hij onderweg maakt; dat alles kan ná de tocht zeker wel uitmonden in kunstwerken; installaties of performances of andere kunstvormen.

Dat gebeurt dan allereerst in een tijdelijke werkplek die Offermans en collega-kunstenaars van het collectief ZuiderLink vanaf zondag betrekken. In de woning aan het Franklinplein 2 in Woensel wordt in ieder geval de kano gepresenteerd; als drager van de verslagen van de expeditie.

Volledig scherm Offermans in de kano, die hij maakte van materiaal, afkomstig van een kunstinstallatie. © Kees Martens/DCI Media