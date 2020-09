Jeroen Veldkamp gaat zich nu richten op vertellen verhalen in Eindhoven

EINDHOVEN - Jeroen Veldkamp gaat met een eenmanszaak verder onder de naam Veldkamp Stories. ,,Dat was een ontwikkeling waar we het binnen het bedrijf al langer over hadden. Door de coronacrisis is dat nu jaren versneld", aldus de Nuenenaar die jarenlang zijn videoproductiebedrijf runde op Strijp-S in Eindhoven.

Verhalen vertellen, dat is eigenlijk het onderdeel van Veldkamp Produkties dat de naamgever al lang tot het zijne had gemaakt. Welk verhaal wil een bedrijf of organisatie waarom vertellen, aan wie, wanneer en hoe? Die analyse maakte Jeroen Veldkamp voor bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant, Lightyear (zonnecellenauto uit Eindhoven) en vleesverwerkingsbedrijf Vion. ,,Als dat allemaal helder was, kwamen de creatieven erbij om te bepalen hoe je dat dan verfilmt. Daar bemoeide ik me hoogstens nog als coach mee, maar dat konden zij prima", aldus de Nuenenaar.

,,Veldkamp Produkties wilde ik over zo'n acht jaar overdoen aan het personeel. Zij zouden aandelen krijgen en ik zou me langzaam terugtrekken. Corona heeft dat proces pijnlijk versneld", aldus Veldkamp.

In de coronacrisis stortte de markt voor videoproducties voor bedrijven en organisatie immers helemaal in. Er is geen geld voor films en bedrijven twijfelen ook welke kant het opgaat, zegt Veldkamp. ,,Kunnen we nog wel blijven doen wat we nu doen? En hoe doen we dat dan? Dan is het geen tijd om corporate videos te laten maken. Bovendien is het in verband met de coronamaatregelen geen tijd om filmploegen binnen te halen.”

Toen ook nog bleek dat er voorlopig geen zicht is op verbetering, besloot Veldkamp de onderneming in gebouw SX te ontmantelen. Dat deed pijn, ook omdat het bedrijf dit jaar 25 jaar bestaat. Maar zo kon hij een faillissement voorkomen, de zes personeelsleden redelijk laten vertrekken en alle opdrachten afmaken. Vorige week ontruimde hij het kantoor met werkruimtes in SX, naast de portiersloge bij de ingang van Strijp-S.

Afbeelding uit film 'Creating Opportunities' over SintLucas, gemaakt door Veldkamp Produkties.

Voorlopig gaat Veldkamp thuis werken. Is er bij bedrijven wel behoefte in het vertellen van een verhaal? ,,Ik heb er wel vertrouwen in, ook al is de toekomst ongewis. Ik zal moeten kijken of bedrijven wel zitten te wachten op wat ik te bieden heb. Maar bedrijven zijn in verandering door het coronavirus, dat zullen ze toch moeten uitdragen. Het verschil met het oude bedrijf is wel dat ik nu media-onafhankelijk werk. Het verhaal hoeft niet in een film verteld te worden, dat kan ook met een website, een online magazine of een nieuwe slogan of logo.” En mocht er toch een video gemaakt moeten worden, dan zoekt Veldkamp daar de mensen bij.