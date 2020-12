Jerry vlecht een schommel aan de Dommel

PS­V-supporters kunnen overledene met lichtje op de tribune eren

5 december PSV-supporters kunnen tijdens de laatste thuiswedstrijd van PSV in 2020 overleden dierbaren op een bijzondere manier eren. Dat gebeurt via een lichtje in een zelf gekozen vak op de tribunes in het lege Philips Stadion. Supportersvereniging PSV heeft dat zaterdagmorgen aangekondigd. PSV speelt op dinsdag 22 december om 20.00 uur tegen VVV.