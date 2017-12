Jeugd onder de indruk van Kerstwintercircus Eindhoven

Doopvont uit Catharinakerk in Eindhoven deed het ook prima als kneedkom

28 december EINDHOVEN - Ooit werden er kinderen in gedoopt, later kneedde een bakker er zijn deeg in, en weer later was het een vogelbadje in Mierlo. Nu is het twee eeuwen oude doopvont weer 'thuis', in de Eindhovense Catharinakerk.