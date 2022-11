Jeugd zorgt voor Glow-spektakel bij het Van Abbemuseum: ‘Ze werken puur vanuit het hart en het gevoel’

Roemeen raakt zijn oor bijna kwijt bij vechtpar­tij in Eindhoven, officier eist celstraf tegen landgenoot

EINDHOVEN - ,,Iemand een oor afgesneden in een vechtpartij? In Eindhoven? Ik was daar niet eens”, zegt een Roemeense verdachte in de Bossche rechtbank. De officier van justitie denkt toch echt van wel en eist veertig maanden cel.

18:06