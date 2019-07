Jeugdcel voor poging doodslag op Stratumseind

‘Thuis gaat verder met verduurza­men van huizen in ‘t Ven in Eindhoven

11:13 EINDHOVEN - De volgende fase van de verduurzaming van huurwoningen in de wijk ‘t Ven is van start gegaan. De maatregelen bij de eerste negen proefwoningen werken zo goed dat corporatie ‘Thuis geen probleem had om 70 procent van de bewoners van de volgende fase te overtuigen.