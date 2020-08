Jeugdfilm ‘Engel’ van Oud-Gemertenaar Dennis Bots in première

Dennis Bots, opgegroeid in Gemert, bekend als regisseur van onder meer de bekroonde films Oorlogsgeheimen en Achtste-groepers huilen niet, had zich de première vast in een andere, betere (film)tijd voorgesteld, maar vanaf 5 augustus is zijn nieuwe jeugdfilm Engel te zien in Pathé in Eindhoven en Helmond, bij Natlab in Eindhoven, en vanaf vandaag al als voorpremière in VUE in Eindhoven.



Engel gaat over een onzeker meisje dat maar moeilijk nee kan zeggen en graag thuis is. Ze heeft wel een speciale gave: ze kan wensen in vervulling laten gaan, maar alleen die van goede mensen. Al snel liggen er foute lui op de loer die misbruik van haar gave willen maken. Met alle nare gevolgen van dien.