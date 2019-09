Jeugdgevangenis gevraagd voor groepsverkrachter (19) uit Eindhoven

De zitting vrijdagochtend was voor de Bossche rechtbank een nabrander van een zaak in juni. De drie verdachten stonden toen terecht en zijn inmiddels allemaal schuldig bevonden. Maar van één van de drie had de reclassering geen rapport. Er kwam toen geen strafeis, die werd nu pas uitgesproken. Hij is vele malen lichter dan voor de twee andere daders. Hoewel hij net meerderjarig is, laat de rechtbank hem toch onder het jeugdrecht vallen.

Chillen

Alles draait om de verkrachting van een 17-jarig meisje, op een septembernacht vorig jaar in een Woensels park. Ze was weggelopen uit een tehuis en zat die avond ‘wat te chillen’ met onder andere haar zus en vier bekende jongens. Later op de avond bleef ze met de jongens achter. Ze was haar telefoon kwijt. Die ‘kon ze terugkrijgen’ maar daar moest ze dan wel wat voor doen. Ze voelde daar niets voor, dacht het af te kopen met een zoen, maar is door zeker twee jongens verkracht.

Het meisje werd de volgende ochtend gevonden, vies, overstuur en onder de blauwe plekken. Ze vertelde wat er was gebeurd en de politie vond een stukgetrokken onderbroek in het park. De vier jongens ontkennen de verkrachting. Ze zou de seks zelf hebben gewild.

Het OM en de rechtbank geloven dat niet. Tegen een van de jongens was onvoldoende bewijs. Een tweede zou niet daadwerkelijk seks hebben gehad, maar is veroordeeld tot twee jaar waarvan tien maanden voorwaardelijk voor een poging verkrachting. Een ander kreeg vier jaar.

Beïnvloed

Voor deze verdachte, door de rechter al schuldig genoemd, had officier van justitie Geerte Burgers een ander plan. Volgens deskundigen was hij vooral beïnvloed door de anderen en is er nog veel te winnen. Dat kan door een intensieve behandeling in een jeugdinrichting. Maar dat is wel een laatste kans. Eerdere hulp liep mis. Als hij nu zijn best niet doet, gaat hij de jeugd-tbs in. Eerst moet hij echter nog twee maanden terug naar de cel waar hij al tien maanden in voorarrest zat, vindt ze.