Jeugdhulpaanbieders moeten van Eindhoven besluit arts controleren

Bij elk kind of jongere die via een huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar hen wordt verwezen, moeten zorgaanbieders gaan controleren of die verwijzing wel terecht is. Ze moeten kijken of een jongere niet toch op eigen kracht, met ouders en andere familie, of met een minder dure vorm van hulp verder kan. Die stappen moeten ze vastleggen in het ondersteunings- of behandelplan. Als de gemeente dat wil, moeten ze dit overleggen.