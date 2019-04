Jeugdtrainer PSV Zwemmen weggestuurd om verstrekken cafeïnepillen aan pupillen

Volgens Harold Matla, secretaris van PSV Zwemsporten, had Beekes een groep van ongeveer 15 zwemmers tussen de 14 en 18 jaar oud onder zich en heeft het verstrekken van de cafeïnepillen ongeveer een half jaar geduurd. ,,Toen we er in mei 2018 achter kwamen hebben we hem meteen geschorst en later geroyeerd.”