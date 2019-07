Jeugdtrainers van Kruijswijk zien hem nog niet meteen de Tour winnen

Zo'n 25 procent. Zo schat Sjef Kisters de kansen van oud-Nuenenaar Steven Kruijswijk in om aanstaande zondag in de gele trui over de Champs Élysées in Parijs te fietsen. ,,Ze zeggen allemaal dat Steven in de derde en laatste laatste week van een grote wielerronde sterker wordt, maar dat ligt anders. Hij wordt niet beter, maar minder slecht dan de rest. Hij heeft me wel eens verteld dat hij met vijf uur slaap toe kan en dat zijn benen dan de volgende ochtend aanvoelen alsof hij de dag ervoor niks heeft gedaan, ook niet na een zware etappe", vertelt Kisters in zijn fietsenzaak Rubino in Nuenen.