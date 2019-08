Jeugdzorg in actie, maar hulp gaat door

Voorstan­ders van Zwarte Piet in Eindhoven zijn teleurge­steld over gemeente

8:57 EINDHOVEN - De actiegroep Eindhoven handhaaft Zwarte Piet is teleurgesteld over het feit dat ze niet is uitgenodigd voor de zogenaamde dialoogsessies over de toekomst van het hulpje van Sinterklaas. ,,We zaten te wachten op een uitnodiging. En nu horen we dat het al weer voorbij is. Maar de discussie krijgt zeker een vervolg. Dan zullen we ons weer laten horen", aldus initiatiefnemer John van de Vorst.