Jeugdzorg-werkers demonsteren: ‘Het gaat over geld, niet over zorg’

Animo voor tweede huis over de grens blijkt niet uit lage opkomst minibeurs Eindhoven

1 september EINDHOVEN - Het kopen van een tweede huis in het buitenland zit weer in de lift. Dat beweren makelaars die zaterdag en zondag in het Van der Valk Hotel in Eindhoven een minibeurs houden. Belangstellenden kunnen zich bij acht kramen laten informeren over de aankoop van een tweede huis in Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Florida, Kaapverdië en Noorwegen.