Jezus on tour lang zes kerken van de Sint-Jorisparochie

Pastoor René Wilmink pakt om drie uur de microfoon en via een kleine luidspreker op de verhoging voor de Catharinakerk merkt hij op dat het stil is in de stad. Normaal is het de laatste dag voor de kerst druk aan het begin van het winkelparadijs. Wilmink, net als kapelaan Paul Geelen en father John Onoja in een wit kazuifel - 'maar ik heb er nog iets warms onder' - staat naast diaken Quinten Kerckhofs, die in stemmig zwart gekleed gaat. Al snel blijven er een twintig passanten staan luisteren naar wat er gaat gebeuren. Gemma van Zeventer is blij met het initiatief. ,,Al denk ik dat een nachtmis best op een veilige manier had gekund.”