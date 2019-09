Jezus Waaghals op Paterskerk Eindhoven staat in de schijnwerpers

Dinsdagavond gingen de vijf lampen aan de voorzijde en de vier aan de achterkant aan en was het Heilig Hart-beeld op de torenspits in volle glorie te zien. Die avond is ook de kleur afgesteld van de verlichting.



Het nieuwe DomusDELA, waar de kerk onderdeel van is, wordt 8 november officieel geopend. ,,De ceremoniezalen (in de kerk en de kapel - red.), de brasserie en het hotel gaan al open. Maar er is nog genoeg te doen. Het restaurant volgt in 2020", aldus een woordvoerster van DELA.



Ook de eerder aangekondigde extra verlichting van het Jezus-beeld, steeds als er een nieuwe Eindhovenaar geboren wordt, is nog niet klaar. Die volgt later, aldus de zegsvrouw. Het koperen beeld zelf is niet gerestaureerd, dat was niet nodig. Wel is de sokkel aangepakt en voorzien van nieuw lood. Ook zijn de leien van de toren vervangen.