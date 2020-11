Jezus Waaghals sluit alsnog aan bij GLOW Eindhoven

Brain­port-part­ners van PSV beslissen in later stadium over volgen voorbeeld van Philips

11 november Philips verlengde woensdag als eerste van de vijf oprichters van de Brainport-samenwerking bij PSV het contract met de voetbalclub. De andere ondernemingen beslissen pas in een later stadium of ze doorgaan. Met ASML, Jumbo, VDL en de High Tech Campus heeft PSV nog vier partijen tot medio 2022 onder contract. Daarnaast is dit jaar Swinkels Family Brewers ingestapt, vermoedelijk tot medio 2023.