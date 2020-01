Jezusbeeld in Eindhoven verkleurt bij geboorte kindje

DomusDela, waar de kerk onderdeel van is, biedt die mogelijkheid sinds maandag aan kersverse ouders. Met de gekleurde verlichting kunnen ouders van in Eindhoven geboren kinderen ’de stad zeggen dat er een Eindhovenaar bij is'. Uitvaartcoöperatie Dela hoopt volgens een woordvoerster dat met het aanlichten ’een nieuw ritueel ontstaat'. ,,Bij uitvaarten worden de klokken geluid, waarom zou je ook niet iets doen bij de geboorte van een kind? De samenleving heeft behoefte aan nieuwe rituelen.”

Zes verschillende kleuren

Aan het aanlichten van het beeld zijn geen kosten verbonden. Bij de balie van het bevolkingsregister op het Inwonersplein in het Stadskantoor kunnen kersverse ouders informatie vinden over het aanvragen van de verlichting. Ook ouders die geconfronteerd worden met een levenloos geboren kind, kunnen een aanvraag doen, zo benadrukt Dela. Het beeld op de torenspits kan verlicht worden in de kleuren roze, blauw, wit, groen, geel en rood. Opvallend is dat ouders ook kunnen kiezen voor verlichting in de regenboogkleuren. Om de stad te laten zien hoe dat eruitziet, werden maandag aan het einde van de middag alle kleuren getoond.