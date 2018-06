Jim's Food Factory in Dommelstraat Eindhoven moet pand ontruimen

Uiterlijk komende woensdag moet Jim's Food Factory zijn pand aan de Dommelstraat ontruimd hebben. Dat stelt de rechter vrijdag in de uitspraak in het kort geding dat verhuurder Pathé had aangespannen tegen zijn huurder. Elke dag dat hij in gebreke blijft, kost hem 1500 euro, tot een maximum van een ton.

Jim's Food Factory heeft er niet voor gezorgd dat het pand voldoende brandveilig is en heeft bovendien een huurschuld van volgens Pathé ruim 85.000 euro. Op grond van deze twee feiten eiste Pathé in het geding ontruiming. De kantonrechter gaat daar in mee.

Brandgevaar

De rechter wijst erop dat de bioscoop veel bezoekers trekt, die gevaar lopen als bij Jim's Food Factory brand uitbreekt. Op 11 juni 2017 was er ook daadwerkelijk brand bij Jim's zonder slachtoffers. Maar de brand maakte nog eens extra duidelijk dat de brandveiligheid volledig in orde moet zijn, stelt de rechter. Jim voerde aan dat hij sindsdien de maatregelen heeft getroffen die de gemeente oplegde, maar volgens Pathé klopt dat niet. Technisch bureau DGMR Bouw constateerde bovendien in april nog enkele gebreken die door de gemeente niet waren opgemerkt. Komt bij dat Jim's al in januari 2014 van Pathé de eerste waarschuwing kreeg over gebrekkige brandveiligheid.

Huurschuld