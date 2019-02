Joe Jackson ook naar Bospop

Naast Jackson zijn ook The Cat Empire, The Magpie Salute en Rival Sons bevestigd. Het festival is dit jaar uitgebreid van twee naar drie dagen en begint nu op vrijdag 12 juli op het evenemententerrein naast de A2 in Weert Noord. De voorverkoop is inmiddels begonnen en biedt ook een super-VIP-arrangement van ruim 700 euro

Joe Jackson komt in het kader van een tournee waarmee hij het veertigjarig jubileum van zijn debuutelpee look Sharp herdenkt. Onlangs kwam hij met zijn 26ste plaat: Fool.

Bospop, dit jaar voor de 38ste keer in Weert, groeit tegen de klippen op en heeft een indrukwekkende lijst met artiesten voor jong en oud. Naast de al genoemde toppers staan ook Skunk Anansie, Kodaline, , Flogging Molly, Richard Ashcroft, James Morrison, Kovacs, The Charlatans, Matt Simons, MY BABY, John Butler Trio, Living Colour, The Specials, Foreigner, Level 42, The Magpie Salute, Earth, Wind & Fire Experience, Chris Robinson Brotherhood, Jimmy Barnes en The Doors Alive op het programma.