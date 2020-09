Joël Borelli uit Eindhoven genas van corona en voelt zich beter dan ooit

UPDATE Kabinet trekt 290 miljoen euro uit voor extra nieuwbouw, ook in Eindhoven en Helmond

10 september Minister Kajsa Ollongren (Wonen) deelt 290 miljoen euro uit aan gemeenten om met grote spoed 51.000 nieuwe huizen te bouwen. Het geld gaat onder meer naar 700 tijdelijke woningen in de Castilliëlaan en nieuwbouw in het Emmasingelkwadrant in Eindhoven en Centrum-Noord in Helmond.