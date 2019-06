Joël stuurde hulpverleners voor moord op Sarah het bos in: ‘Hij dacht een seriemoordenaar te zijn’

Gedragsdeskundigen zochten contact met Joël nadat alarm was geslagen over zijn veranderde gedrag. Joëls ex-vriendin trok aan de bel bij het Meldpunt Verwarde Personen. Sarah, psychologie-studente, die net als Joël in een studentenwoningencomplex aan de Kralingse Kerklaan in Rotterdam woonde, uitte haar zorgen bij GGZ-deskundigen over zijn verontrustende toestand.

Ze verklaarde dat hij zei te denken een seriemoordenaar te zijn en dat hij dreigend had gezegd dat het tijd was voor revanche. Of hij daarmee doelde op het feit dat de ex-vriendin en Sarah de hulpverlening hadden ingeseind, is niet duidelijk. Sarah sprak vermoedens van schizofrenie uit. Een GGZ-medewerker meldde in haar verhoor dat Joël beestjes zag, er niet tegen kon als iemand achter hem stond en zijn humeur plotsklaps kon omslaan.

Niets opvallends

De deskundigen die met hem spraken zagen echter niets opvallends op aan Joël. ‘Ik merkte geen bijzonderheden op’, verklaarde één van hen. ‘Hij oogde normaal en helder’. Daar kwam de GGZ-medewerkster na de moord op Sarah op terug. Dat het gesprek niet liep was achteraf het teken dat hij haar in de luren had gelegd en Joël ‘berekenend’ was. ‘Ik bedoel dat hij volgens mij zo normaal mogelijk deed om geen argwaan te wekken’.

Een andere hulpverlener heeft bij de politie verklaard Joël te hebben gevraagd of hij sombere of depressieve gedachten had. ‘Hij zei van niet'.

Joël S. moet vanochtend voor de tweede keer in een zogenoemde pro formazitting voor de rechtbank verschijnen. Dan wordt de voortgang van het onderzoek besproken.