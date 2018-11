Johan Derksen reageert op ophef in VI: ‘Laat me toch niet gek maken door hysterische jonge homootjes?’

Scheldwoord

Daan Verhoeven (25) uit Eindhoven schreef in zijn brief aan de KNVB, die al snel door landelijke media en politiek werd opgepikt, dat het klimaat in de voetbalwereld homofoob is. ,,Pak die vieze homo!” Of ,,Sta eens op, mietje!” Woorden over homoseksuelen worden in voetbalstadions regelmatig gebruikt als scheldwoord. Dat moet stoppen, vindt hij.