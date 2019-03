Johan Fretz verrassing van 5e Eindhovense Boekiebal

Johan Vlemmix Invites stopt per direct in Eindhoven na ‘bedreiging’ aan Paay: ‘Erg balen dat mensen nu boos zijn op mij’

17:17 EINDHOVEN - Het evenementenbedrijf No Xcuse stopt per direct met ‘Johan Vlemmix Invites’. Dit besluit is zaterdag genomen na de opgelaaide rel tussen Patricia Paay en Vlemmix, waarbij hij zei dat hij nog meer pikante video's van haar heeft. Honderden gasten die in zijn villa begin april een lunch hadden gepland, kregen bericht dat het niet doorgaat.