Johan Vlemmix Invites stopt per direct in Eindhoven na ‘bedreiging’ aan Paay: ‘Erg balen dat mensen nu boos zijn op mij’

EINDHOVEN - Het evenementenbedrijf No Xcuse stopt per direct met ‘Johan Vlemmix Invites’. Dit besluit is zaterdag genomen na de opgelaaide rel tussen Patricia Paay en Vlemmix, waarbij hij zei dat hij nog meer pikante video's van haar heeft. Honderden gasten die in zijn villa begin april een lunch hadden gepland, kregen bericht dat het niet doorgaat.

,,Erg jammer dat de lunch in mijn villa afgelast is, maar ik begrijp het besluit van No Xcuse wel”, zegt Vlemmix in een reactie aan deze krant. ,,Veel mensen zijn ook boos op mij, omdat ik opnieuw de ruzie met Paay zou zijn begonnen.”

Vlemmix laat weten dat hij na afloop van het interview met Shownieuws van afgelopen donderdag nog met een redacteur sprak, aan wie hij ‘off the record’ vertelde dat hij nog meer video's van haar in zijn bezit heeft. ,,Dat dit zo groot gebracht werd, was totaal niet mijn bedoeling.” Van bedreiging aan het adres van Paay is volgens hem geen sprake.



Lunch voor honderden gaat niet door

Johan Vlemmix Invites stond gepland op 5, 6 en 7 april. Dan zouden honderden gasten kunnen lunchen of dineren in het ‘Versailles van Eindhoven’, de villa van Vlemmix aan de Anthony Fokkerweg. Maar voor het bedrijf was de opnieuw opgelaaide ruzie genoeg om het evenement te annuleren.

,,In verband met de recente ontwikkelingen tussen Johan Vlemmix en Patricia Paay, distantieert No Xcuse B.V. zich van alle zaken omtrent Johan Vlemmix. Om deze reden is er besloten het evenement Johan Vlemmix Invites te annuleren”, zo staat te lezen op de website van de evenementenorganisatie.

Rel

De Telegraaf en Shownieuws meldden donderdag dat Vlemmix Paay had bedreigd. Hij zei dat er nog meer seksvideo's van haar circuleerden, die ook hij in zijn bezit heeft. Hij ontkent niet dat hij dit niet heeft, maar hij zegt wel dat hij nooit de bedoeling had om dit als dreigement te gebruiken.