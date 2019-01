Johan Vlemmix moet 2000 euro betalen aan Patricia Paay

PSV versnelt en vereenvou­digt procedure voor supporters die over de schreef gaan

11:32 Supporters van PSV die bij een wedstrijd van de club bij een incident betrokken zijn, weten in de toekomst sneller welke maatregel hen te wachten staat. Dat vloeit voort uit een nieuwe procedure van de zogeheten Gedragscommissie van PSV. Een en ander is gebeurd op advies van PSV Klankbord. Dat is een orgaan dat in contact staat met de clubleiding en waarbinnen supporters hun mening kunnen geven over tal van (stadion)zaken.