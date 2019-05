Johan Vlemmix organiseert reünie voor ‘Te Land, ter zee en in de lucht’-deelnemers

Te land, ter zee en in de lucht was een van de langslopende programma's op de Nederlandse televisie. De show stopte bij het veertigjarig jubileum in 2011. Vlemmix, zelf oud-deelnemer én starter van het tv programma wil naast de presentatie van het boek, ook graag herinneringen ophalen met de oud-deelnemers. ,,Ik heb vele deelnemers leren kennen, want vaak zag je toch dezelfde deelnemers weer terug en ontstond er toch een soort kameraadschap”, vertelt Vlemmix. “Met deze gedachten had ik ineens zoiets, waarom organiseer ik niet een reünie van iedereen die bij het programma (ooit) betrokken is geweest in welke vorm dan ook?”