Johan Vlemmix zet hebben en houden te koop tijdens Koningsdag

Service­bios­coop Zien in Eindhoven is failliet, maar blijft wel open

11:13 EINDHOVEN - Servicebioscoop Zien aan de Keizersgracht in Eindhoven is failliet. De rechtbank in Den Bosch heeft dat afgelopen dinsdag al bepaald. De bioscoop draait wel min of meer gewoon door, meldt adviseur Laban Duijnhouwer. Mogelijk komt er ook een doorstart.