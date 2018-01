John uit Helmond wil een indoor volkstuin in Eindhoven, voor cannabisteelt

HELMOND - Wie mag wiet kweken in opdracht van de overheid? Dat is de vraag, nu in het regeerakkoord vastligt dat experimenten met gereguleerde cannabisteelt in maximaal tien gemeenten worden toegestaan.

Te denken valt aan een farmaceut, een groep glastuinders, of de overheid zelf om die klus op te pakken. Maar als het aan John Bouwer uit Helmond ligt, krijgen ook thuistelers de kans om aan te haken. Of nou ja, thuistelers. 'Zelftelers' noemt hij ze, in het plan dat hij heeft uitgewerkt met de werknaam 'Indoor Grow Center Eindhoven'. Bouwer heeft zijn voorstel naar alle gemeenten en Tweede Kamerfracties gestuurd.

Zelf ontworpen kweekkasjes

Bouwer wil op industrieterreinen loodsen inrichten met door hem zelf ontworpen, brandveilige kweekkasjes. Het idee is die te verhuren aan mensen die daarin hun eigen wiet telen. Omdat ze bijvoorbeeld voor medicinale doeleinden controle willen hebben over de samenstelling. Of omdat ze als 'gewone' gebruiker niet afhankelijk willen zijn van de waar die de coffeeshop aanbiedt. Of omdat ze gewoon een centje bij willen verdienen. Een deel van de opbrengst is immers voor eigen gebruik, maar wat er overblijft wordt aan coffeeshops verkocht.

Met zijn plan verwacht hij de kleine teler uit de woonwijken te krijgen. Een ontwikkeling die woningbouwverenigingen, energiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen zeker zou moeten aanspreken, vindt hij. Bouwer: ,,Er wordt dan geen illegale stroom meer afgetapt of schade aangebracht aan de huizen. En de politie kan weer energie steken in andere zaken dan wietzolders opruimen."

In elk kweekkasje passen vier wietplanten, het aantal dat nu ook al wordt gedoogd, vertelt Bouwer. Daarbij moet er keuze komen uit verschillende soorten planten, waarvan de werkzame stoffen verschillen. Er wordt gelet op kwaliteit, maar ook op het THC-gehalte: meer dan 15 procent mag niet in een plant zitten. Om te voorkomen dat alsnog een grote partij de handel komt overnemen, geldt een maximum van een kasje per persoon.

Volledig scherm In elke kweekkas passen vier wietplanten, het aantal dat ook nu al gedoogd wordt. © Indoor Grow Center Eindhoven

Zelf verzorgen

In principe komen de leden, net als bij een volkstuinencomplex, zelf hun planten verzorgen. Middels een app krijgen ze informatie over wat de plant nodig heeft. Maar mocht iemand geen tijd hebben gehad: geen nood, Bouwer kan als beheerder middels een controlesysteem direct zien of ze nog dorst hebben of voeding nodig hebben. ,,Dat kost dan wel 5 euro per keer", vertelt hij er meteen bij.

Die 5 euro wordt afgetrokken van de opbrengst, die lucratief kan zijn. ,,Gemiddeld komt er per 9 weken 600 gram uit een kweekkas. Ik wil in de koffiecorner/ontmoetingsruimte een snoepautomaat neerzetten, waar huurders per dag 1 gram uit kunnen trekken, als voorschot op de oogst. Stel, je doet dat elke dag, dan heb je als de oogst klaar is 100 gram gebruikt en blijft er nog 500 gram over. Die wordt verkocht aan de coffeeshops à 5 euro per gram. Dat is een omzet van 2500 euro. Daar gaat nog 3 maanden huur à 1200 euro van af, dan houd je als kleine teler alsnog 1300 euro over. Dat is een leuke verdienste."

Ook over veiligheid heeft hij nagedacht. ,,Elk lid is geregistreerd en krijgt enkel toegang middels een pasjessysteem. Hij of zij heeft alleen maar toegang tot de eigen kas. Er is altijd personeel aanwezig, om toegang te krijgen moet je door twee deuren. Camera's, die ook toegankelijk zijn voor de politie, bewaken het pand. En stel, er breekt iemand in. Dan weet deze persoon niet in welk kasje oogstrijpe planten zitten. Dit systeem zorgt ervoor dat de teelt kleinschalig en controleerbaar is."

Volledig scherm Elk lid is geregistreerd en krijgt slechts toegang middels een pasjessysteem. © Indoor Grow Center Eindhoven