Join the Stage op VDMA in Eindhoven van start zonder RaRaRadio; online zender buiten gezet na aanvaring

Wel start op korte termijn horecazaak The Kingstonian in de voormalige Hub. En op het binnenterrein volgen later deze maand de eerste tijdelijke activiteiten. De bedoeling was om al eerder te beginnen, maar het duurt allemaal iets langer volgens ontwikkelaar Being omdat de gemeente Eindhoven meer tijd nodig had om de nodige vergunningen te verlenen. ,,Ze wilden een goede afweging maken in deze tijden van corona”, aldus Iris van de Beek van Being.