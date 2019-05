Jong en succesvol dankzij regeling Fontys

Jochem de Jong (23) studeert vastgoed en makelaardij op de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Alhoewel hij vrijwel geen colleges meer bijwoont en op dit moment niet deelneemt aan de tentamens, boekt hij wel veel succes. Hoe gek het ook klinkt.

De Jong nam op 22-jarige leeftijd het Goirlese Klooster Nieuwkerk over. Hij is trotse eigenaar van het enorme pand. ,,Dat lijkt heel raar, maar ik heb het altijd al willen overnemen", legt hij uit. Op jongere leeftijd werkte hij er al. Toen het echtpaar ruim anderhalf jaar geleden besloot het pand te verkopen, was De Jong de eerste die ze aanwezen.

De Jong is één van de studenten die is aangesloten bij de Fontys Studentondernemersregeling van het Fontys Centrum voor Ondernemerschap. Jongeren melden zich aan en worden vervolgens begeleid. Wanneer de student ver genoeg is met zijn of haar bedrijf, mag deze voor de commissie verschijnen en wordt er getoetst of het bedrijf levensvatbaar genoeg is.

Screening

Het idee achter de regeling is dat Fontys studenten de mogelijkheid wil bieden hun bedrijf en studie succesvol te combineren. Onlangs heeft de regeling haar honderdste studentondernemer mogen ontvangen. ,,Maar niet iedereen kan hier zomaar bij", legt De Jong uit. ,,Er gaat een screening aan vooraf. Niet iedereen met een 'leuk ideetje' kan zomaar aansluiten.

Dat die screening lastig is, weet ook de 23-jarige Nico van de Mortel uit Deurne. Hij is recentelijk aangesloten bij de studentenregeling en mocht zich daardoor de honderdste student noemen. Met zijn online web-bedrijf helpmijslagen.nl, kunnen leerlingen online examentrainingen volgen. ,,Technologie binnen het onderwijs heeft mij vanaf de middelbare schooltijd al heel erg bezig gehouden", beaamt Van de Mortel. ,,Door deze regeling is het allemaal een beetje makkelijker om je bedrijfje goed te laten lopen."

Kleine dingen

Ook De Jong vindt het studentenondernemersplatform een goed initiatief. ,,Soms zie ik jongeren met zulke goeie ideeën. 'Waarom zou je wachten tot je 27e?', vraag ik me dan af." Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap organiseert eens in de zoveel maanden een trainingsweekend. ,,Dat is altijd wel fijn. Je leert op die manier veel van elkaar." Hij vervolgt: ,,Aan de ene kant is het soms ook wel echt lastig. School verwacht natuurlijk iets en die combinatie in stand te houden is niet makkelijk." Op de vraag waardoor het bedrijf zo'n succes is geworden, geeft hij een stellig antwoord. De Jong: ,,Al je winst zit in de kleine dingen. Verhoog een cola met 5 cent en je merkt aan het einde van het jaar een wereld van verschil."