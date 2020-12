Jong meisje zwaargewond naar ziekenhuis na botsing met vrachtwagen in Eindhoven

Er stond 80.000 euro op het hoofd van advocaat Marcel Senders, zegt hij in rechtszaak

7 december WAALRE/DEN BOSCH - Er stond in 2013 een prijs van 80.000 euro op het hoofd van jurist Marcel Senders uit Waalre omdat hij aangifte had gedaan van een strafbaar feit. Dat verklaarde Senders maandag bij het Gerechtshof in Den Bosch.