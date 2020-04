Jong Nederland Rapenland Eindhoven vindt onderdak; kinderopvang ‘op straat gezet’

,,Na vijftien jaar dreigt onze kleine, gespecialiseerde kinderdagopvang nu te verdwijnen, want het lukt maar niet om iets anders te vinden", zegt directeur en mede-eigenaar Annette Schiphorst van Kinderopvang Kabouters. ,,We hebben nog geprobeerd de uitzetting tegen te houden met een rechtszaak. Maar de gemeente ziet ons als een bedrijf en niet als een maatschappelijke functie en dus hoeven ze niets voor ons te doen. Ja, ze hebben eens gekeken of er iets anders was. Nee dus. En dus staan we eind augustus op straat”, aldus Schiphorst.