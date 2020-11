Jonge Eindhovenaar (17) opgepakt voor steekpartij waarbij 23-jarige man gewond raakte

Man gewond bij steekpar­tij in Eindhoven, slachtof­fer naar ziekenhuis

11:28 EINDHOVEN - Bij een steekpartij in Eindhoven is een man gewond geraakt. Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur, in de buurt van de Echternachlaan en de Bisschop Bekkerslaan.