Jonge Eindhovense overvaller hoeft niet terug cel in

Schmidt is kritisch en blij na zege van PSV op FC Utrecht: ‘Het is leuk om een knuffel te krijgen’

13 december ,,Het was een lastige partij vandaag. Vanaf het begin al”, gaf trainer Roger Schmidt zondag na afloop van PSV-FC Utrecht (2-1) aan. ,,Ik zag dat we niet in de beste vorm waren. In balbezit hadden we wat problemen en we waren in de restverdediging niet goed georganiseerd. Niettemin leidden we bij rust met 2-0, wat heel goed was.”