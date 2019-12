Jonge generatie geeft ‘waterman’ Sjef Ernes uit Eindhoven hoop: jeugd laat zich niets wijsmaken

Het klinkt verontschuldigend. ,,Officier in de orde van Oranje Nassau is best hoog, heb ik begrepen, ik kan het ook niet helpen.” Sjef Ernes (64) laat thuis in Eindhoven op verzoek een fraai kistje zien, met daarin de versierselen die horen bij de koninklijke onderscheiding die hij onlangs kreeg. Een blijk van erkenning waar hij ook wel trots op is, gekregen voor de rol die hij speelde in (drink)watervoorziening in ontwikkelingslanden en de zorg voor betere sanitaire voorzieningen aldaar.