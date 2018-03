Jonge mannen pleegden gewapende overval aan de Leenderweg

De verdachten zijn twee Eindhovenaren van 20 en 22 jaar oud en twee Rotterdammers van 18 jaar oud. De verdachten werden zaterdagavond laat aangehouden . De auto waarin zij zaten, is in beslag genomen. Twee van hen voldoen aan signalementen die medewerkers van de Albert Heijn aan de politie hebben doorgegeven.

Vuurwapen

De overval gebeurde rond 20.00 uur. Twee mannen met vuurwapens kwamen de winkel binnen en bedreigden personeel. Zij haalden geld uit meerdere kassa's. Van een van de kassa's is een hele lade meegenomen. Daarna gingen zij er met het geld vandoor via de achterkant van het pand. Een getuige probeerde de overvallers af te leiden. Daarop werd ook deze persoon bedreigd met het vuurwapen.

Via de achterkant zijn de overvallers richting garageboxen gevlucht. Getuigen hebben verklaard dat zij twee mannen zagen rennen vanaf de Magnoliastraat, de Biesterweg in, in de richting van de Aalsterweg. Vervolgens zijn ze de Anna Bijnsweg in gevlucht. Daar zijn ze waarschijnlijk in een vluchtauto gestapt en weggereden.