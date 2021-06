Jonge meiden in de klauwen van drugscriminelen: bendes nemen huis en bankrekening over

Flitspaal in Eindhoven in top tien meest actieve flitspalen van het jaar tot nu toe

31 mei Flitspalen hebben in Nederland in de eerste vier maanden van dit jaar al 720.366 overtredingen geregistreerd, zo blijkt uit gegevens van de politie die TopGear analyseerde. De flitspaal op de John F. Kennedylaan in Eindhoven staat in de top tien met palen die de meeste snelheidsovertredingen registreerden.