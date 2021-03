Jonge vrouw geschept door auto tijdens uitlaten hond in Eindhoven

Jordan Teze blijft kritisch op zichzelf, ook na moeizame zege bij Fortuna: ‘Het was wel oké’

18:30 Het liefst had Jordan Teze (21) nog drie wedstrijden per week gespeeld, maar dat zit er na de uitschakeling in de beker en de Europa League niet meer in. De focus ligt op de eredivisie, waar Fortuna zondag met moeite werd verslagen. ,,Ik denk dat het met mij wel prima gaat”, zegt Teze.