Jongeman (25) uit Mierlo verleent geen voorrang en rijdt met te hoge snelheid fietser dood: taakstraf en rijontzegging

De officier van justitie had acht maanden cel geëist, plus drie jaar rijbewijs inleveren. Van L. kwam in december 2017 binnen de bebouwde kom met 83 kilometer per uur op een gelijkwaardige kruising af en schepte een 33-jarige fietser die van rechts kwam en ter plaatse overleed.

Onoplettend

De rechtbank in Den Bosch denkt - anders dan de officier van justitie - dat er geen sprake was van de juridisch zwaarste gradatie ‘roekeloos’ of ‘zeer onvoorzichtig en/of onoplettend’ rijgedrag. Wel reed de verdachte volgens de rechtbank ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend.’

De rechtbank telt mee dat Van L. te hard reed en geen voorrang verleende aan de fietser, terwijl hij bekend is met de plaatselijke verkeerssituatie. In de ogen van de rechtbank is dit onbegrijpelijk. Het leed dat de verdachte aan de nabestaanden toebracht is onbeschrijflijk groot en zeer ingrijpend, stelt de rechtbank, die zich realiseert zich dat een straf - in welke vorm dan ook - dit verlies en verdriet niet kan compenseren.

Lichtvaardig

De rechtbank weegt ook mee dat Van L. vaker te hard reed en maakt hieruit op dat de verdachte lichtvaardig omgaat met snelheidsregels en daar kennelijk lak aan heeft. Daarnaast weegt de rechtbank mee dat de verdachte verder moet leven met het besef dat door zijn schuld iemand is overleden, dat hij het hier moeilijk mee heeft en dit verkeersongeval zelf ook niet heeft gewild.

Intimidatie