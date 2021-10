Jongen (14) gestoken met mes bij beroving in het Eindhovense Philips van Lenneppark

Nier van onbekende donor bleek redding voor Mike: ‘Geschenk uit de hemel’

9 oktober GELDROP - Wie de 34-jarige Duitser was, weet Liza Snijders niet. Maar ze is hem eeuwig dankbaar dat hij zich als donor had laten registreren. Dankzij zijn nier kan haar zoon Mike straks alweer zijn negende verjaardag vieren. ,,Een geschenk uit de hemel.”