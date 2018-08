Jongen (16) uit Eindhoven bedreigd en beroofd door drie mannen op scooter

Hermes en Hopper­point zetten Bra­vo-fiet­sen op Flight Forum in Eindhoven

16:16 EINDHOVEN - Hermes gaat met Hopperpoint samen in leenfietsen. De eerste locatie waar acht Bravo-fietsen voor het grijpen staan, is de bushalte op lijn 401 op bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven.