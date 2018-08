Jongen (16) zwaargewond na steekpartij en vechtpartij met 10 personen, Eindhovenaar (18) opgepakt

Gemeente Eindhoven kan beter filmpje sturen in plaats van moeilijke brief

16:16 EINDHOVEN - Wil Eindhoven dat inwoners snappen wat ze bedoelt, als ze een brief stuurt over werk, schulden of uitkering? Dan moet ze het over een heel andere boeg gooien en filmpjes gaan versturen. Coalitiepartij CDA gaat hiervoor een voorstel indienen in de gemeenteraad.