Jongen ernstig gewond na steekpartij in centrum Eindhoven, veel getuigen

UPDATE + VIDEOEINDHOVEN - Op het 18 Septemberplein in Eindhoven is donderdagmiddag een 17-jarige jongen in zijn nek gestoken. De dader is er vandoor.

De steekpartij vond plaats rond 12.00 uur. Wat de aanleiding is, is niet bekend. Het slachtoffer is snel afgevoerd naar het ziekenhuis. Aanvankelijk werd er ook en traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet te landen.

De politie weet nog weinig details. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft hij zelf nog niets kunnen vertellen over wat er precies gebeurd is. Over de dader is alleen bekend dat hij negroïde is, donkere kleding draagt, en dat hij op de vlucht is. In de omgeving wordt naar hem gezocht.

Toedracht

Over de toedracht van de steekpartij op klaarlichte dag bestaat nog veel onduidelijkheid. Mogelijk dat het te maken heeft met een drugsdeal. Het gebied rondom de Vestdijktunnel is een in dat verband bekende locatie.

Volgens Henk van Middelkoop, officier van dienst van de politie, was een groot aantal mensen getuige van de steekpartij. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau om te worden gehoord. ,,Over de aard van de verwondingen kan ik nog geen mededelingen doen. Wel dat het slachtoffer ernstig gewond geraakt is. Dat blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid bloed die het slachtoffer heeft verloren." Een uitgebreider signalement van de dader heeft hij nog niet.

Veel bloed

Op het trottoir tussen de C&A en de fietsenstalling ligt een grote plas bloed. Ook is een groot gebied op het plein en de Hermanus Boexstraat met rood-wit lint afgesloten.

Mensen in het centrum reageren onthutst op de steekpartij. ,,Op klaarlichte dag nog wel. Het moet echt niet gekker worden", zegt een man.

De manager van kledingzaak America Today, gevestigd in de kleine Blob, vertelt hoe hij, samen met enkele medewerkers van buurman Primark en later een toegesnelde arts, eerste hulp verleende aan het slachtoffer. ,,Mijn collega waarschuwde me, hij riep dat er een jongen ernstig gewond rondliep. Er stonden veel mensen omheen en hij bloedde heel erg. Ik ben BHV'er -ben dus verplicht om te helpen- en heb de EHBO-koffer in onze winkel gepakt en ben naar buiten gerend."

"Vervolgens heb ik een schone handdoek in de nek van de jongen gedrukt om het bloeden te stelpen." Dat ging aanvankelijk nogal moeizaam, vertelt Geert: "Die jongen bleef maar rondlopen. Ik zei dat-ie moest gaan zitten."

Volgens de hevig geschrokken winkelier heeft hij geen verdachte gezien. "Die was meteen weg." De hulpdiensten waren snel ter plaatse en voerden de 17-jarige af naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Politie op de plaats van de steekpartij in Eindhoven. © Bert Jansen

Volledig scherm Op het 18 Septemberplein ligt nog veel bloed. © Rob Burg

Volledig scherm Het gebied is afgezet met linten. © Bert Jansen

Volledig scherm Het gebied is afgezet met linten. © Bert Jansen

Volledig scherm Steekpartij Eindhoven © Rob Burg