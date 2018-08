Jongen in zijn nek gestoken in centrum van Eindhoven

De steekpartij vond plaats rond 12.00 uur. Wat de aanleiding is, is niet bekend. Het slachtoffer is snel afgevoerd naar het ziekenhuis. Aanvankelijk werd er ook en traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet te landen.

De politie weet nog weinig details en kan alleen melden dat slachtoffer een jongen is. Over de dader is alleen bekend dat hij negroïde is donkere kleding draagt, en dat hij op de vlucht is. In de omgeving wordt naar hem gezocht.