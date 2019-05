Jongens plegen gewapende overval op Kruidvat in Eindhoven, dader droeg vuilniszakken over schoenen

Video Dag van de Arbeid: ‘Belgische invasie’ in binnenstad Eindhoven

17:21 EINDHOVEN - Onze zuiderburen hadden een dagje vrij. De Dag van de Arbeid, in België ook wel Feest van het Arbeid genoemd is in veel Europese landen een officiële feestdag en dus een vrije dag. Zo ook in België. Dat betekent ieder jaar een ‘invasie‘ van Belgen in de Eindhovense binnenstad.