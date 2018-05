Jongens slaan op de vlucht na poging tot stelen van een scooter in Eindhoven, vier aanhoudingen

UPDATE Eindhoven­se tieners Europees kampioen breakdance

20:57 KALKAR (D) – Het Eindhovense breakdanceduo Mees Kars (11) en Jadey van de Kerkhof (10) zijn zondag in het Duitse Kalkar Europees kampioen breakdance geworden in de categorie tot 12 jaar voor gevorderden. In de finale versloegen Mees en Jadey vier andere duo’s.