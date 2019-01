Jongens uit Eindhoven zamelen statiegeld in voor Venezuela

Ruim 600 euro hebben ze al bij elkaar gesprokkeld voor kinderen in Venezuela. Voor 10 euro kan een kind daar een maand lang elke dag een lunch krijgen. ,,Dus reken maar uit", zegt Luc Voorhuis (9). Samen met zijn boezemvriend Kees Daey Ouwens (ook 9 jaar) heeft hij een actie op touw gezet om geld te verdienen om de kinderen te helpen.

Via de moeder van Kees, die mensen kent in het Zuid-Amerikaanse land, hebben de jongens via Facebook en WhatsApp contact gelegd met leeftijdgenoten daar. Zo zijn ze te weten gekomen dat de hoofdstad Caracas het hoogste aantal moorden ter wereld heeft. En dat je een gasmasker nodig hebt als je over straat naar school gaat, vanwege de vuile lucht. En dat veel gezinnen naar het buitenland vluchten omdat het in hun eigen land niet meer veilig is en hun ouders er geen werk meer kunnen vinden. Sinds vorige week is de politieke chaos compleet. Juan Guaido riep zichzelf uit tot interim-president terwijl president Maduro formeel nog steeds aan de macht is.

Kaarten

Luc en Kees begonnen hun actie al in de kerstvakantie. ,,We hebben toen huis aan huis kerstkaarten verkocht", vertelt Luc. ,,Nu halen we lege flessen op voor het statiegeld en we hebben samen spreekbeurten gehouden over onze actie." Dat was in de klas van Kees op De Hasselbraam en bij Lucs school 't Karregat, met een heuse powerpointpresentatie van twaalf pagina's. Dat sloeg aan bij hun klasgenoten, die spontaan meehielpen met inzamelen. ,,Sommigen hebben zelfs geld uit hun spaarpot gehaald", weet Kees. Anderen bakten cake of gaven drumles; alles was goed als het geld opleverde.